Nome do técnico Guto Ferreira ganha força no Vitória

O nome do técnico Guto Ferreira, de 52 anos, ganhou força na Toca do Leão para 2019. O ex-treinador do arquirrival Bahia já teria sido procurado pela diretoria do Vitória e agora aguarda uma resposta dos dirigentes rubro-negros, em relação a sua proposta financeira, mas o clube nega.

Guto, que subiu o Bahia em 2016, se encaixa no perfil traçado pelo Leão, de técnico com sucesso na Série B. Além do ex-treinador do Tricolor, outro comandante que está na mira do Leão é Gilson Kleina, que confirmou nesta terça-feira, 4, que não ficará na Ponte Preta e abriu caminho para ir ao Barradão.

