Nome do novo técnico do Vitória continua indefinido

A tarefa de escolher o novo treinador do Vitória criou características semelhantes à eleição de um papa. O Barradão se tornou uma grande Capela Sistina, em que a torcida aguarda ansiosamente aquela fumacinha branca na chaminé da diretoria anunciando o nome do novo técnico. O problema que só está saindo a fumaça preta da indefinição.

Desde que Ricardo Drubsky foi destituído há uma semana, nomes como Ricardo Gomes e Enderson Moreira foram especulados, mas ambos se esfumaçaram. O ex-zagueiro se recupera de cirurgia, enquanto o demitido pelo Santos acabou de acertar com o Atlético Paranaense.

Sobram o ex-lateral Jorginho, Petkovic, Gilson Kleina, Adilson Batista e Vagner Mancini para o conclave, além do 'papa' interino Carlos Amadeu. Nenhum candidato agradou a todos os dirigentes de forma unânime.

A fumacinha branca pode surgir a qualquer momento, com três nomes fortes. A diretoria prefere manter o mistério, mas Kleina, Mancini e Jorginho estão no páreo.

Com duas passagens pelo Leão, Mancini admitiu sondagem, mas não assegura acerto: "Houve um contato, mas acabei de retornar ao Brasil. Fiquei quase dois meses na Europa, estudando e vendo tudo o que se faz lá. Estive com técnicos e atletas, pude trocar informações na Alemanha, Espanha, Itália e França. Tenho uma negociação em andamento com um clube árabe e sei que o Vitória precisa de uma resposta imediata".



O presidente do clube, Carlos Falcão, admite interesse em Kleina, treinador do arquirrival Bahia na temporada passada, mas prefere não revelar preferências. "Estamos buscando um técnico com experiência na Série B e que possa se encaixar com as necessidades do clube", afirmou.



Gringo fora

O sérvio Pet também foi sondado, mas está praticamente descartado. O motivo, segundo um conselheiro que pediu anonimato, seria a falta de experiência como treinador: "O presidente Falcão apresentou o nome, pois se trata de um ídolo. Porém o Vitória precisa de um técnico experiente. Se for para apostar, preferimos investir em Carlos Amadeu".

Enquanto não habemus anúncio de técnico, é Carlos Amadeu quem continua organizando as ovelhas rubro-negras no campo.

