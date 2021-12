Nome de Paulo Autuori entra na lista de opções do Vitória

Muitos nomes especulados, mas poucas certezas. A qualquer momento o Vitória pode anunciar o novo técnico para a temporada 2014, mas a diretoria prefere não divulgar o nome antes de fechar acordo. Depois de Luxemburgo e Kleina, o técnico na mira passou a ser Paulo Autuori. Porém, a única certeza é que Carlos Amadeu permanece no cargo até domingo, contra o Botafogo, no Rio.

"Não vamos citar nomes. Eu não vou dizer com quem estamos conversando, pois não está fechado e só vai atrapalhar. O que posso dizer é que estamos trabalhando para que este novo treinador assista o jogo contra o Botafogo e assuma no dia seguinte", afirmou Carlos Falcão, presidente do Vitória.

O detalhe que pode atrapalhar a vinda Autuori é o salário, que pode chegar aos R$ 350 mil, salário aproximado que o treinador recebia no seu último clube, o Atlético Mineiro. O Leão tenta diminuir pelo menos R$ 100 mil deste valor.

Por telefone, Paulo Autuori não quis comentar sobre o assunto, tampouco falou se foi procurado ou não pelo Vitória. "Não tenho nada a falar sobre isso no momento. Infelizmente, não posso comentar nada deste assunto", disse o treinador, desligando o telefone.

Além de Autuori, outros três nomes estariam na pauta, como o técnico Jorginho, que já trabalhou no rival Bahia. O outro ainda é um mistério.

Com os dias contados no Leão, Marquinhos está perto de fechar contrato com o Cruzeiro após a Copa. O atacante tem vínculo com o Vitória até final de junho e já adiantou que não vai renovar. Para poder atuar no time mineiro, o atleta só pode atuar em mais dois jogos pelo rubro-negro baiano, apesar do Leão ainda ter mais três partidas antes da Copa.

adblock ativo