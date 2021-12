Noite de estreia! Vitória enfrenta xará e tenta afastar má fase

O Vitória entra em campo nesta quinta-feira, 24, pela primeira vez no Campeonato Baiano de 2019 a fim de afastar a má fase. O rubro-negro baiano não vence desde o dia 14 de outubro de 2018, quando bateu a Chapecoense por 1 a 0, gol de Lucas Fernandes, em Chapecó, em partida valida pela 29ª rodada da Série A do Brasileirão.

Na atual temporada, o Leão da Barra empatou os dois primeiros jogos, ambos por 1 a 1, com Moto Club e CSA, pela Copa do Nordeste. Nesta quinta, o Vitória enfrenta o o xará de Conquista, às 20h30, no Barradão. Dentro de casa, o último triunfo foi no dia 9 de setembro, em cima do Vasco, por 1 a 0.

Nesta quinta também é dia de estreias no elenco. O técnico Marcelo Chamusca irá comandar pela primeira vez a equipe principal, que também irá atuar pela primeira vez no ano dentro das quatro linhas.

Chamusca terá três desfalques para o duelo contra o Vitória da Conquista. O goleiro João Gabriel, que foi titular nas últimas partidas de 2018, sofreu uma lesão no joelho esquerdo e precisará por uma artroscopia. O lateral Marcelo Benitez está com lesão de grau 3 na Coxa, e também desfalca o time. Por último, o atacante e promessa Luan Silva, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho, e ficará cerca de seis meses fora.

O Vitória deve entrar em campo com Ronaldo; Jeferson, Thales, Edcarlos e Arroyo; Wesley, Leandro Vilela, Yago, Ruy e Andrigo; Léo Ceará

Vitória da Conquista

O Bode terá apenas uma baixa no time. O goleiro Alan sofreu uma contusão na coxa e dará lugar para o jovem Geovane, de 19 anos. O alviverde, comandado por Everton Goiano, deve entrar em campo com Geovane; Tiago Bahia (Diego), Val, Silvio, Keynan e Gabriel; Fábio Buru, Jonnes Cardoso e Arthur Caculé; Brito e Tatu.

*Sob a supervisão da editora Lhays Feliciano

adblock ativo