No Vitória, Juan reencontra velhos parceiros do Flamengo

Em casa. Apesar de pisar o solo do Barradão pela primeira vez, o lateral-esquerdo Juan, novo reforço do Vitória, sentiu-se bem recepcionado na casa rubro-negra. E com moral. As duas pessoas que receberam o atleta foram o técnico Caio Júnior e Maxi Biancucchi.

A amizade entre os três começou no Flamengo, em 2008. Eles participaram de toda a campanha do Brasileirão juntos, mas Caio Júnior acabou demitido no final daquela temporada, quando o time carioca terminou em quinto.

O jogador estava 'encostado' no São Paulo e será emprestado até o fim do ano. No Morumbi, Juan não foi abraçado pelo torcedor, tampouco pela comissão técnica atual do tricolor. Por aqui, ele encontra um ambiente inicialmente favorável.



Antes de ser apresentado ao grupo, o lateral teve uma longa conversa com o técnico Caio Júnior. A conversa foi boa, pois ambos estavam com o sorriso solto. Depois, Juan fez trabalhos físicos e recebeu o abraço do amigo Maxi Biancucchi, que o apresentou aos demais atletas do elenco do Leão.



Apesar de já ter vestido a camisa de treino do time normalmente, Juan será apresentado oficialmente apenas nesta sexta-feira, 30. Ainda falta o resultado de alguns exames médicos para assinar o contrato em definitivo.

O último jogo de Juan vestindo a camisa do São Paulo foi justamente contra o Vitória, no Barradão, no dia 14 de julho. Na ocasião, o Leão venceu por 3 a 2 e Juan acabou afastado do grupo principal do time paulista. Na Série A, o ala fez cinco jogos pelo tricolor.

Segundo o diretor Raimundo Queiroz, a contratação teve o aval imediato do treinador. "É um atleta de alto nível que chega para ajudar. Temos o problema de ordem médica com Mansur e Tarracha e não poderíamos esperar. Buscamos o melhor nome no mercado", alegou Queiroz.

O diretor também confirmou o interesse pelos zagueiros Dão e Kadu, mas afirma que não existe nada concreto. "Dão nos interessa, assim como Kadu. Porém, não existe nada de concreto e não posso falar de algo que não foi acertado ainda. Por enquanto, qualquer informação de acerto não passa de mera especulação", completou o diretor Raimundo Queiroz.

Ayrton - Para o jogo contra o Criciúma, no próximo domingo, no Barradão, Juan ainda não joga. O garoto Euller, recém convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, permanece no setor. Na lateral direita, Ayrton retorna sabendo da importancia do triunfo.

"Viemos de duas derrotas. Temos que voltar a vencer, ainda mais dentro de casa, onde somos muito fortes. O adversário sabe disso. Temos que marcar forte para buscarmos a vitória. Precisamos estar à disposição do treinador sempre. Estou trabalhando e pronto", afirmou Ayrton.

A única dúvida do técnico Caio Júnior para o duelo é sobre o substituto de Renato Cajá, suspenso depois do terceiro amarelo. Camacho e Vander são os principais candidatos. Um dos dois jogará ao lado de Escudero, que retorna de contusão.

