No sufoco, Vitória bate o Boa Esporte no Barradão

Parece até que, para o Vitória, só vale vencer se for com muita emoção. Nesta terça-feira, 11, o rubro-negro baiano teve que suar, mais uma vez, para garantir o triunfo pela 24ª rodada da Série B 2012. 3 a 2, após sofrer com um ótimo primeiro tempo do Boa Esporte, em pleno Barradão.

A impressão nos minutos iniciais era que a equipe mineira jogava em sua casa. Marcando sob pressão e aproveitando os espaços na defesa rubro-negra, o Boa Esporte abriu o placar logo aos 9 minutos, com Petros. Melhor no jogo, a Coruja ainda perderia, no mínimo, cinco chances de ampliar a vantagem na Toca do Leão.

Mas, é como diz o velho ditado futebolístico: quem não faz, leva. Aos 36 minutos, Gílson deixou tudo igual no placar, mudando também o destino do jogo. Numa reação imediata, Pedro Ken, aos 42 do primeiro tempo, e Élton, logo aos 2 do segundo tempo, viraram o placar para o Leão.

E teve mais sufoco. Aos 18 minutos da etapa complementar, Vanger, em posição irregular, colocou o Boa Esporte de volta na fita. Porém, mais tranquilo que no início do jogo, o rubro-negro segurou bravamente o resultado até o apito final, garantindo assim o triunfo que encerra um jejum de três rodadas na Série B.

Com os três pontos, o Vitória vai a 53 e segue isolado na ponta da tabela. A diferença para o primeiro time fora do G-4 agora é de 10 pontos. Na próxima rodada, a 25ª, o time de Paulo César Carpegiani terá mais um difícil confronto fora de casa, diante do Guarani. A partida acontece no sábado, 15, às 16h, no Brinco de Ouro.

Sufoco e virada - O Boa mostrou que não veio ao Barradão para perder logo nos primeiros lances. Eram rodados apenas 3 minutos quando a defesa rubro-negra vacilou e deixou Fernando Karanga de cara com o goleiro Deola; Gabriel Paulista, na hora certa, apareceu para travar o chute do atacante.

Marcando no campo do adversário, o time de Sidney Moraes mostrava ousadia. Aos 9 minutos, Gabriel Paulista tentou sair jogando, porém, pressionado, perdeu a bola na linha de fundo para Vanger; ele cruzou rasteiro para Petros, revelado na base rubro-negra, abrir o placar para o Boa Esporte: 1 a 0.

Apesar do susto, a torcida se levantou de imediato, e tratou de empurrar sua equipe das arquibancadas. Aos 18, o Vitória quase chegou ao empate num desvio de Élton, mas Gabriel Leite fez uma defesa incrível. Porém, a reação do time da casa parou naquele lance, já que o Boa Esporte era inegavelmente superior em campo.

Aos 20, Robert cruzou da direita, Deola saiu mal e Fernando Karanga cabeceou para fora. Aos 28, o mesmo Karanga disparou pela direita e chutou cruzado, raspando a trave. No lance seguinte, Francismar cobrou o escanteio cheio de efeito e a bola explodiu no travessão de Deola. Aos 29, Fernando Karanga, novamente ele, subiu livre na defesa rubro-negra para cabecear para fora. Aos 32, o time mineiro trocou passes dentro da área adversária e Robert desperdiçou mais uma chance de marcar. Em resumo: sufoco total.

Mas eis que, na hora da dificuldade, surgiu um heroi para o rubro-negro. Aos 36 minutos, num lance completamente individual, Gílson deixou tudo empatado: trombando com os zagueiros, ele entrou na área e chutou na saída do goleiro Gabriel Leite. Poucos minutos depois, exatamente aos 42, Pedro Ken cobrou uma falta na medida, por cima da barreira, e colocou o Leão na frente do placar: 2 a 1!

Euforia e... Sufoco! - Com um primeiro tempo tão dramático, era difícil imaginar emoções semelhantes para a etapa complementar. Na frente do placar, a torcida esperava que o Leão voltasse mais tranquilo do intervalo, para ampliar ou pelo menos administrar a vantagem no placar.

E o Vitória não deixou a sua torcida na mão. Logo aos 2 minutos, Nino Paraíba acertou um cruzamento milimétrico para Élton, que subiu mais que a defesa e deixou o dele na rede do Boa Esporte, levando a torcida ao delírio. Terceiro gol rubro-negro, para respirar tranquilo na partida, certo?

Errado. O Boa Esporte mal deixou o Vitória comemorar e já partiu para cima, novamente marcando sob pressão e dominando a bola no campo do adversário. Aos 6, Carciano cabeceou à queima-roupa e Deola apareceu para salvar o Leão. Aos 18, com um passe, Francismar achou Vanger na área. Impedido, o atacante chutou no canto de Deola. 3 a 2, mostrando que o time mineiro ainda estava na briga.

Assim, o sufoco voltou a atormentar a cabeça do torcedor rubro-negro. Aos 29, Victor Ramos quase fez um gol contra, mas a bola, por sorte, explodiu no travessão. O Vitória respondeu apenas no contra-ataque: aos 35, Léo disparou do meio-campo e foi derrubado na entrada da área. Pedro Ken cobrou na barreira. Aos 48, no último minuto da partida, o Boa Esporte chegou até a balançar as redes, mas o bandeirinha, dessa vez, apitou corretamente o impedimento. Sorte do Leão, que venceu mais uma na Série B 2012.

