No sacrifício, Vitória visita o Paysandu em Belém

O cenário na saída de campo após o jogo contra o ABC, no sábado, era de uma mistura entre dor e gratidão. Os rubro-negros deixavam claro o contentamento pelo triunfo por 2 a 0 que colocou o time no G-4 da Série B, mas não conseguiam esconder o desgaste pela forma como aconteceu: o Leão teve que se desdobrar para segurar o placar com dois homens a menos por quase 15 minutos.

Apesar do alívio, a situação ainda preocupava. Nesta terça-feira, 23, apenas dois dias depois do jogo contra o ABC, o Vitória terá de voltar a campo contra o Paysandu, às 21h50, em Belém. O sacrifício novamente vale a pena: além do triunfo manter o Leão no G-4, o time terá, depois do duelo, dez dias para treinar focado no Ba-Vi do dia 4 de julho, no Barradão. O Bahia terá apenas seis dias.

Os atletas, por ora, não pensam nessa vantagem, e prometem entrega em Belém: "Quem tem dois cartões vai para o choque, quem está mal fisicamente também. Claro que esse tempo será bom para a gente no futuro, mas o time não pode entrar nesse jogo pensando no próximo porque, se perder amanhã (terça-feira), a gente vai entrar com a corda no pescoço no clássico", lembrou o zagueiro Guilherme Mattis. "Por outro lado, se a gente fizer um grande resultado e perder o clássico, a bomba estoura do mesmo jeito. Tem que pensar um passo de cada vez".

Nos últimos dois dias, o técnico do Leão fez apenas treinos leves a fim de poupar os atletas. Ainda assim, todos admitem que o time vai para o sacrifício. "O próprio Mancini falou que é humanamente impossível enfrentar o Paysandu no mesmo nível físico que tivemos contra o ABC. Infelizmente nosso calendário é complicado e essa será outra barreira que teremos de vencer", comentou Guilherme Mattis.

Para tornar as coisas ainda mais complicadas, a viagem para Belém tomou quase oito horas. O time embarcou na segunda, 22, à tarde, às 14h, para Fortaleza. De lá, fez conexão para a capital paraense, aonde chegou às 22h.

Baixas e dúvida

O sacrifício contra o ABC rendeu também baixas importantes para o time titular. Expulsos, o zagueiro Ramón e o volante Amaral estão fora da partida, assim como o meia Pedro Ken. Para as duas primeiras vagas, Mancini já definiu como substitutos Ednei e Marcelo. Para o meio-campo, porém, resta uma dúvida. Se optar por um time com mais posse de bola, o escolhido será Dakson; se quiser uma equipe mais veloz, o treinador deve escalar o garoto David.

Apesar de ter viajado, Escudero não deve iniciar o jogo. O meia argentino foi um dos que mais apresentaram cansaço muscular, e na segunda passou a manhã treinando na academia. Além disso, ele está pendurado com dois cartões amarelos, e corre o risco de ficar de fora do Ba-Vi. Seu substituto será o atacante Rhayner.

Fahel e Capanema reforçam Paysandu

Um velho conhecido do Vitória, o volante Fahel, que até o ano passado estava no rival Bahia, cumpriu suspensão no empate contra o Náutico e volta ao time, juntamente com o também volante Ricardo Capanema. Augusto Recife e Fernando voltam para o banco de reservas. Fahel atuou no tricolor baiano de 2011 a 2014, conquistando dois títulos estaduais.

O Paysandu é o clube que tem os ingressos mais caros da Série B até o momento. Cobra R$ 80 a inteira, mas possui um programa de sócio-torcedor que garante entradas de até R$ 20.

adblock ativo