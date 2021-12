No G-4, Wesley Carvalho passa 'bastão' para Vagner Mancini

Depois da tempestade, vem a bonança. Por mais tarimbado que seja, o ditado popular ilustra bem o cenário no qual o técnico Vagner Mancini comanda, na manhã desta segunda, 8, sua primeira atividade à frente do Vitória.

Em sua terceira passagem pelo clube, o paulista, de 48 anos, irá encarar um ambiente muito melhor do que o vivido pelo seu antecessor, Wesley Carvalho. Em sua primeira experiência como treinador profissional, o interino rubro-negro assumiu o clube na 3ª rodada da Série B, após a demissão do técnico Claudinei Oliveira, que acabara de ser eliminado pelo ASA, na Copa do Brasil. Antes, acumulou decepções no Baiano e na Copa do Nordeste.

Foi neste ambiente para lá de hostil - inclusive, com protestos acintosos da torcida, voltados principalmente ao presidente Raimundo Vianna -, que Wesley assumiu o comando da equipe.

Sua missão era árdua. Precisava, de uma só vez, amenizar a crise instalada na Toca do Leão, resgatar a autoestima dos torcedores rubro-negros e, também, o prestígio e o poderio do Barradão - palco de recentes insucessos do clube.



Passados 18 dias, Wesley cumpriu com louvor a tarefa que lhe foi dada. Ele entrega o 'bastão' a Vagner Mancini com o time na 4ª colocação. Quando assumiu o 'pepino', o Vitória estava no 13º lugar. O clube soma 12 pontos, quatro a menos que o líder, Botafogo, com 16.

"Tivemos como objetivo resgatar a autoestima da torcida, e a única forma de fazer isso era com raça, determinação e entrega dentro de campo. E, é claro, com vitórias. Acho que conseguimos mostrar isso e trazer de volta o torcedor ao Barradão", disse Wesley, que se despediu com três vitórias em casa e apenas uma derrota, como visitante (Botafogo 2x0, no Maracanã).

Elogios



Além de elogios do torcedor rubro-negro, Wesley Carvalho recebeu também, palavras de apoio dos jogadores.

Entre eles, o meia Pedro Ken, que logo após o triunfo sobre o Atlético-GO, na última sexta-feira, avaliou a contribuição como bastante positiva, apesar do curto período à frente da equipe. "Encerramos essa fase com o Wesley muito bem. O time se portou muito bem, coletivamente. Individualmente também, todo mundo apareceu. Acho que isso é importante. A cada jogo, todo mundo pegando ritmo, entrosando. O time vai crescendo, e quem ganha é o Vitória. Mancini pega time em boa fase, e isso é importante", analisou o jogador.



Apesar de deixar o comando da equipe, Wesley Carvalho irá trabalhar em conjunto com o técnico Vagner Mancini. Além dele, o preparador físico Ângelo Alves e preparador de goleiro Washington Rufino irão integrar a comissão técnica permanente do clube.

