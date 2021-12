No CT do Coxa, Vitória faz ajustes finais antes de jogo decisivo

Com uma última atividade no CT do Coritiba, o Vitória fez os ajustes finais nesta segunda-feira, 18, antes de enfrentar o Operário (PR), na terça, 19, pela 37° rodada da Série B. O Leão precisa somar apenas mais um ponto para garantir a permanência na segunda divisão.

O dia de treino começou com um aquecimento. Baraka, Lucas Cândido, Jordy Caicedo, Anselmo Ramon e Chiquinho fizeram reforço muscular na academia de musculação antes da atividade.

No gramado, o técnico Geninho separou dois times e comandou o tático para definir o posicionamento dos atletas. Logo depois, o comandante trabalhou jogadas de bola parada defensiva e ofensiva.

A delegação seguiu durante a tarde de ônibus para para Ponta Grossa, onde enfrenta o Operário na terça, às 21h30 no Estádio Germano Krüger.

