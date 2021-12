No barradão, Vitória busca triunfo para ultrapassar o adversário na tabela

Às 16h deste domingo, 21, o Rubro-negro entrará em campo para enfrentar uma equipe que está a apenas três pontos a frente do time de Carpegiani e vem de uma derrota em casa que lhe custou a perda de um título nacional. Um triunfo frente ao Corinthians, adversário de hoje, fará com que a equipe do Vitória além de evitar uma volta a zona do rebaixamento, ultrapasse o time paulista na tabela. A partida será no barradão e com promoção de ingressos, a expectativa é de casa cheia.

Após o excelente triunfo fora de casa diante da Chapecoense, que culminou na queda do técnico Guto Ferreira, o time baiano vem com moral elevado para essa partida. O ditado, em time que está ganhando, não se mexe, parece não funcionar muito bem para o treinador do Rubro-negro pois, pelo que se viu nos treinos durante a semana, ele pretende realizar mudanças no time titular. Rhayner e Arouca treinaram no time sem colete, que também teve o retorno do zagueiro Lucas Ribeiro, vindo da seleção sub-20. Como na partida de Chapecó, o time jogou esperando o adversário, a postura desta vez será ofensiva, pois, além de jogar nos seus domínios, o Vitória jogará contra uma equipe que tende a jogar mais recuado, explorando o erro do rival.

A provável escalação do Rubro-negro terá: Ronaldo; Jeferson, Lucas Ribeiro, Aderllan, Fabiano; Willian Farias, Arouca, Rhayner; Lucas Fernandes, Erick, Walter Bou.

A equipe corintiana, de ressaca após a perda do título da Copa do Brasil, espera voltar a pontuar no brasileirão o mais rápido possível, pois, a ameaça do fantasma do rebaixamento se aproxima. O único desfalque, dos atletas que vinham jogando no time regularmente, é o do volante Gabriel, suspenso. No mais, a equipe que deverá entrar em campo tem: Cássio; Fágner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Douglas, Ralf; Romero, Jadson, Pedrinho; Roger.

