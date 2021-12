Nino volta e Luís Alberto é vetado para o Ba-Vi

O técnico Caio Júnior comandou treino tático na tarde desta quinta-feira, 16, na Toca do Leão, e recebeu duas informações importantes para a disputa do clássico decisivo no próximo domingo, 19, contra o Bahia, no Barradão.

O treinador rubro-negro ganhou o reforço do lateral-direito Nino Paraíba, que já está totalmente recuperado de uma lesão muscular e voltará ao time titular no Ba-Vi de domingo.

Com a volta de Nino, quem deverá perder vaga no time é o zagueiro Fabrício. O defensor havia sido titular no primeiro Ba-Vi, enquanto Gabriel Paulista atuara improvisado na lateral direita. Com Nino no time, Gabriel volta para o miolo de zaga.

Se pode comemorar o retorno do camisa 2, por outro lado o comandante do Leão segue sem poder contar com o volante Luís Alberto, que ainda sente dores na panturrilha e acabou vetado mais uma vez pelos médicos do clube.

Enquanto os atletas considerados titulares treinavam com bola, os jogadores considerados reservas, que haviam atuado na noite da última quarta-feira, 15, contra o Salgueiro, fizeram apenas um trabalho regenerativo na academia.

