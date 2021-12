Nino volta a sentir lesão e não encara a Ponte Preta

Se a lateral esquerda ainda é uma incógnita para o técnico Caio Júnior, por conta da lesão de Mansur e Danilo Tarracha, o comandante, a princípio, teve uma preocupação a menos do outro lado da defesa: Nino Paraíba treinou normalmente e voltaria ao time contra a Ponte Preta.

Mas ao final do coletivo desta segunda-feira, 12, o atleta voltou a sentir dores no púbis e foi vetado pelo departamento médico. Com isso, Caio se viu obrigado a cortar o camisa 2 da lista e cobrir mais um desfalque no time titular.

A última partida de Nino foi no dia 21 de julho, quando o Vitória empatou com o rival, Bahia, em 0 a 0, pela oitava rodada do Brasileirão. O zagueiro Gabriel Paulista tem jogado improvisado na lateral direita. Daniel Borges e Dimas, laterais de ofício, correm por fora para ficar com a vaga.

