Nino passa bem e não deve ser problema para o Ba-Vi

No jogo do último domingo, 5, contra a Juazeirense, pela semifinal do Campeonato Baiano, o lateral-direito Nino Paraíba saiu de campo com dores na coxa esquerda e virou motivo de preocupação para o Vitória.

Contudo, o jogador amanheceu melhor nesta segunda-feira, 6, e deve ir a campo no primeiro clássico Ba-Vi que decidirá o Estadual, no próximo domingo, 12, na Arena Fonte Nova.

"Pensei que fosse algo mais grave, mas ele amanheceu melhor e vamos observá-lo terça-feira", disse o médico Rodrigo Vasco da Gama. Nino havia sido examinado pela manhã.

Depois do jogo em Juazeiro, a delegação rubro-negra desembarcou em Salvador na tarde desta segunda. Os jogadores foram liberados e somente se reapresentarão na tarde desta terça-feira, 7, na Toca do Leão.

Titulares retornam - No primeiro Ba-Vi decisivo, o Vitória terá de volta o zagueiro Gabriel Paulista, o volante Luís Alberto e os meia Escudero e Renato Cajá. Eles haviam sido poupados no jogo do último domingo.

