Nino Paraíba volta a sentir lesão e não encara o ABC

Na partida do próximo sábado, 6, contra o ABC, no Barradão, o Vitória jogará mais uma vez sem o lateral-direito Nino Paraíba.

É que, durante o treino desta terça-feira, 2, na Toca do Leão, o ala rubro-negro voltou a sentir as dores musculares que o haviam tirado dos últimos jogos e acabou vetado pelo departamento médico para a partida contra o time potiguar.

Com a baixa, o técnico Paulo César Carpegiani terá como opções os laterais Léo e Carlinhos, além do zagueiro Gabriel Paulista, que tem atuado com frequência no setor.

Assim como Nino, o atacante William, que havia retornado às atividades físicas na última segunda-feira, 1, precisará de mais uma semana de recuperação e também não encara o ABC.

O treino - No treino da tarde, Carpegiani comandou um treino tático e ainda não começou a esboçar o time que deverá começar a partida contra o time abcdista.

Pela manhã, o elenco rubro-negro participou de mais um treino físico puxado, na praia de Patamares, sob o comando do preparador Ednilson Sena. Os jogadores do Leão voltam ao batente às 16h desta quarta-feira, 3, na Toca do Leão.

