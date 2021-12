Nino Paraíba, Neto Baiano e Willie são cortados da partida

Três nomes fora excluídos da lista para o duelo desta terça-feira, 14, contra a Anapolina, e dificilmente continuarão no Leão para o resto do ano. Nino Paraíba, Neto Baiano e Willie estavam na convocação para o jogo, divulgada domingo, 12, mas acabaram cortados após o treino de segunda, 13.

Sem marcar há seis partidas, Neto Baiano tem uma proposta do Avaí, da Série A, e pode sair. Elton deve ser o titular. "Como tiveram duas eliminações, tem que cair nas costas de alguém", disse o atacante.

Desgastado, o lateral direito Nino, no Vitória desde 2009, cometeu o suposto pênalti que sacramentou a eliminação do Leão diante do Ceará. Seu contrato termina no final do ano. Já o meia-atacante Willie deve ser emprestado.

Fora das finais do Nordestão e do Baianão, a diretoria tenta qualificar o elenco para a principal missão do ano: terminar entre os quatro primeiros da Série B. Três reforços foram sondados. A diretoria não se pronuncia, mas o zagueiro Paulo Miranda, do São Paulo, e o meia Gabriel, do Flamengo, ambos ex-Bahia, estariam na pauta, além do também zagueiro são-paulino Antônio Carlos.

adblock ativo