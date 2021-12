Nino Paraíba machuca o pé e vira dúvida no Vitória

Nino Paraíba virou motivo de preocupação para a partida do próximo domingo, 14, contra o São Paulo, no Barradão: durante o treino da tarde desta quarta-feira, 10, o lateral-direito do Vitória machucou o pé esquerdo após uma dividida.

Em disputa com o zagueiro Fabrício, o camisa 2 rubro-negro levou um pisão. O jogador foi atendido prontamente pelos médicos do clube e ainda será reavaliado para saber se terá condições de encarar o tricolor paulista.

Se for vetado para a partida, Nino já tem um potencial substituto: o recém-contratado Daniel Borges. Nesta quarta, o ala treinou pela primeira vez com os demais jogadores do elenco rubro-negro e, se for regularizado a tempo, pode ser opção para Caio Júnior.

Quem também participou da atividade foi o meio-campista Camacho. O jogador também foi apresentado oficialmente e falou pela primeira vez como jogador do Vitória.

O técnico Caio Júnior comandou um treino técnico de posse de bola e exigiu muita movimentação dos atletas do Leão. Nesta quinta-feira, 11, o elenco rubro-negro volta ao batente às 15h30.

