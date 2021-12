Nino Paraíba confirma saída, mas Neto quer ficar

Após seis temporadas e 210 jogos pelo Vitória, chega ao fim o ciclo de Nino Paraíba no Vitória. O lateral direito velocista, que substituiu o ídolo Apodi, está de saída para o Avaí, que disputará a Série A do Brasileirão.

O contrato de Severino do Ramo Clementino da Silva terminaria no fim deste ano, mas a crise no Vitória e o desgaste do jogador com parte da torcida anteciparam sua saída. Assim como o centroavante Neto Baiano e o meia-atacante Willie, o ala já havia sido cortado do empate de anteontem, no Barradão, diante da Anapolina, pela Copa do Brasil.

O empresário de Nino, André Castillho, contou que o acerto dependeu apenas de detalhes entre o jogador e o Vitória. A conversa começou logo após a eliminação na Copa do Nordeste, em que o gol decisivo saiu de pênalti marcado em jogada do lateral, no sábado passado. "Da parte do Avaí, a conversa estava decidida. A expectativa é grande para que o jogador possa defender o clube", disse.

O próprio Nino confirmou a saída e se diz feliz com o acerto. "Sei da minha contribuição para o Vitória e fiquei um pouco chateado com tudo o que ocorreu. Será uma experiência nova na minha vida e só tenho a agradecer pelos anos que tive aqui. Avaí e Vitória são grandes equipes", resumiu.

Em contraponto, Neto Baiano não quer fazer o mesmo caminho de Nino. Também sondado pelo Avaí, o camisa 9 resolveu lutar para permanecer no clube em crise. Ele terá uma reunião amanhã para definir seu futuro.

"Do Vitória, eu não saio, vou continuar me dedicando ao máximo e treinando, em separado ou com o grupo. Se eles (dirigentes) quiserem, vão ter que me colocar para fora. Anderson Barros (gestor de futebol) me falou do interesse do Avaí, mas não pretendo sair daqui. Pretendo continuar ajudando o Vitória, meu clube de coração", disse Neto.

Folga

Após o 1 a 1 com a Anapolina e a classificação suada à próxima fase da Copa do Brasil, o elenco ganhou folga ontem e só retorna ao batente hoje.

O próximo jogo do Leão será contra o ASA, pela mesma competição. Três datas estão previstas para o confronto. O duelo em Arapiraca pode ser nos dias 22 ou 29 deste mês, ou em 6 de maio

