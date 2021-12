Nino não treina, mas é relacionado para o Ba-Vi

Com dores no músculo adutor da coxa, o lateral-direito Nino Paraíba não treinou com bola por durante toda a semana que precedeu o Ba-Vi do próximo domingo, 12, pela final do Campeonato Baiano.

Nesta sexta-feira, 10, porém, o nome do ala rubro-negro apareceu na lista de relacionados e tudo indica que ele deverá ir a campo no primeiro clássico decisivo.

Sem Marcos, que sofreu uma grave lesão no joelho, Caio Júnior tem no elenco apenas Nino Paraíba como lateral de ofício para atuar pelo lado direito.

No treino coletivo da última quinta-feira, 9, o comandante do Leão chegou a improvisar o volante Cáceres e o zagueiro Gabriel como alternativas para o lado direito do campo.

Treino tático - Sem Nino, Caio Júnior comandou um treino tático na tarde desta sexta. O treinador trabalhou com foco em bolas paradas e ajustou detalhes no time rubro-negro.

O elenco do Vitória já entra em regime de concentração na noite desta sexta. Na manhã deste sábado, 11, Caio Júnior comanda o último treino antes da partida.

adblock ativo