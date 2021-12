Nino e William treinam e podem reforçar Vitória no sábado

Com os titulares ainda de folga, o técnico Carpegiani voltou sua atenção para o restante do elenco do Vitória na reapresentação nesta segunda feira, 8, na Toca do Leão.

E o treinador rubro-negro teve duas boas notícias vindas do grupo que não atuou contra o ABC no último sábado, 6. O lateral-direito Nino Paraíba e o atacante William, que estavam no departamento médico, participaram de um dos períodos do coletivo entre reservas e juniores e podem ser aproveitados no jogo do próximo sábado contra o Paraná, às 16h, no estádio Dorival de Brito, em Campinas.

O retorno de William é a maior novidade. O atacante, que não joga desde a partida contra o Goiás na 26ª rodada - no dia 22 de setembro - com um edema na coxa, treinou e já não sente dores no local. Nino também está livre das dores musculares que o deixaram fora da partida contra o ABC.

A dúvida agora é se Carpegiani irá utilizar os dois no time titular ou se vai apenas colocá-los na equipe quando achar que a dupla está 100% fisicamente, como o treinador fez com o volante Uelliton.

A resposta para isso só começará a ser desenhada no treino desta terça-feira, 9, na parte da tarde, quando o treinador Carpegiani terá todo o elenco à sua disposição na preparação para o confronto contra o Paraná.

