Nino é dúvida para o jogo do Vitória contra Ipatinga

Além do zagueiro Victor Ramos, suspenso com o terceiro cartão amarelo, o Vitória pode perder mais um jogador titular para a partida deste sábado, 7, às 16h, contra o Ipatinga, pela 23ª rodada da Série B.

O lateral Nino Paraíba sentiu uma pancada na cintura no jogo contra o Criciúma e virou dúvida para a partida no Ipatingão. O jogador foi relacionado pelo técnico Carpegiani, e será reavaliado no treino da quinta-feira, 6, na Toca do Leão, para saber se terá condições de jogo. Caso Nino seja vetado, Léo será o seu substituto.

Já para a vaga de Victor Ramos, o experiente Rodrigo Costa irá ocupar a vaga. Com Dankler afastado da equipe, o treinador Carpegiani optou por não relacionar nenhum zagueiro para o banco no confronto contra o Ipatinga.

Nesta quarta-feira, 5, apenas os reservas e jogadores que não atuaram por mais de 45 minutos participaram de um coletivo contra a equipe junior. O coletivo foi vencido por quatro a dois pelos time dos profissionais, com três gols de Marcelo Nicácio e Marco Aurélio. O time atuou com: Douglas, Léo, Rodrigo Costa, Josué e Mansur; Rodrigo Mancha, Eduardo Ramos (Marco Aurélio), Fernando Bob (Mineiro) e Tartá (Arthur Maia); Marquinhos e Marcelo Nicácio.

Os titulares fizeram uma atividade regenerativa na academia do clube. Nesta quinta, 6, o Vitória treina pela manhã. Na parte da tarde, o elenco viaja para Minas Gerais.

Veja a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Ipatinga:



Goleiros: Douglas e Deola

Laterais: Nino Paraíba, Léo e Gilson

Zagueiros: Rodrigo Costa e Gabriel Paulista

Volantes: Uelliton, Michel, Rodrigo Mancha e Fernando Bob

Meias: Eduardo Ramos, Pedro Ken, Willie e Tartá

Atacantes: William, Marcelo Nicácio, Marquinhos e Elton

