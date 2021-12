Nino é confirmado e Vitória encara Criciúma com força máxima

O Vitória encerrou, nesta segunda-feira, 3, a sua preparação para enfrentar o Criciúma com uma boa notícia: o lateral-direito Nino Paraíba está recuperado e vai encarar o Tigre, na terça-feira, 4, às 19h30, no Estádio do Barradão, pela 22ª rodada da Série B 2012.

O atleta, que era dúvida para o confronto que vale a liderança da competição, não apresentou as dores abdominais que lhe tiraram do último compromisso, contra o América-RN, e foi relacionado pela comissão técnica para encarar o Criciúma. Seu reserva imediato, Léo, que também era dúvida, é mais um confirmado para a partida.

Na atividade desta segunda, o comandante rubro-negro montou um pequeno treino tático para acertar o time. Pedro Ken, poupado pelo departamento médico, foi a única baixa do treinamento, mas a sua presença no Barradão na terça-feira já está confirmada.

Com isso, o Vitória enfrenta o vice-líder da Série B com força total. O provável time titular deve ser o mesmo que vem fazendo bonito na temporada nos últimos jogos: Deola; Nino Paraíba, Victor Ramos, Gabriel Paulista e Gílson; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Willie; Élton e William.

