Nino deve retornar ao Vitória contra o ABC

A derrota nunca é boa para ninguém. Porém, a semana promete boas notícias para tirar a birra do técnico Carpegiani, que teve muita dor de cabeça no tropeço para o Avaí, no último sábado, 29, por 2 a 0. Após duas semanas machucado, o lateral Nino Paraíba está de volta ao Leão e deve enfrentar o ABC, próximo sábado, no Manoel Barradas.

Nino se machucou na partida contra o Boa, no dia 11 de setembro e não retornou mais. Mesmo livre da pubalgia, o lateral-direito apresentou um edema na coxa e acabou sacado dos últimos três jogos, para desespero de Carpé.

Até então, Léo faria o papel do titular, mas a bruxa da contusão também pegou Léo. O atleta se lesionou contra o Guarani e também ficou no estaleiro desde então. Inclusive, tem menos chances de jogar do que Nino. Foi identificada uma pequena lesão no atleta. O prata da casa, Romário, nem se fala. Há quatro meses não sabe o que é uma bola devido a uma canelite.

Contra o Goiás, Cerpegiani apostou em Carlinhos, terceiro reserva. Apesar de um primeiro tempo regular, o jogador de Feira de Santana não foi bem e acabou substituído. Contra o Avaí, o treinador rubro-negro levou a dúvida se colocaria o atleta de origem ou improvisaria o zagueiro Gabriel, que estava atuando no primeiro semestre no setor, devido à primeira cirurgia de Nino, no púbis.

Carpé preferiu Carlinhos e deve ter se arrependido. O atleta ficou apagado e não deve ser aproveitado novamente contra o ABC, mesmo se a semana não for suficiente para curar Nino.

O ano foi cruel com o ala em termos de contusão. Ainda no início do Baianão, foi operado e ficou quatro meses parado para se curar de uma pubalgia. Retornou perto do fim do primeiro turno, fazendo 15 jogos.

Uelliton - Além de Nino Paraíba, duas peças que foram titulares estarão à disposição do técnico Carpegiani. Uelliton, que apura o condicionamento físico, pode atuar contra o ABC. Após quase dois meses parado, o garoto Leilson também treina normalmente e pode pelo menos sentar no banco contra o time de Natal.

No último domingo, 30, o grupo ganhou folga e retorna aos trabalhos nesta segunda-feira, 1, à tarde. Ninguém está suspenso e Carpegiani terá até sexta para decidir quem joga. Estão todos à disposição.

