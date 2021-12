Nicácio, Nino e Gabriel são poupados em último treino

Às vésperas da partida que deve decidir a classificação do Vitória para a semifinal da Copa do Nordeste 2013, os jogadores participaram de um treino recreativo na manhã deste sábado, 16, na sede do Barradão. Apenas Marcelo Nicácio, Nino e Gabriel Paulista foram poupados do rachão. Segundo o cepartamento médico do clube, eles apresentaram nível de cansaço acima do normal, após o útimo confronto com o Ceará, na quinta, 13, e por isso foram dispensados.

Os demais jogadores, divididos em dois times, utilizaram metade do campo do Barradão e disputaram um descontraído rachão. Após aquecimento com o preparador físico Solivan Della Valle, os jogadores tiveram uma reunião rápida com Caio Júnior. O assunto discutido não foi divulgado.

O Vitória volta a enfrentar o Ceará na tarde deste domingo, 17, no Barradão. Com a vantagem aberta no jogo de ida, quando venceu por 2 a 0 em pleno Estádio Presidente Vargas, o rubro-negro baiano poderá até perder por um gol de diferença para garantir a sua classificação na próxima etapa do Nordestão.

adblock ativo