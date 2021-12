Nicácio faz mais um e "salva" Vitória contra o Juazeiro

Embora tenha apresentado um futebol muito abaixo daquele esperado pelo seu torcedor, o Vitória contou mais uma vez com o oportunismo do artilheiro Marcelo Nicácio na tarde deste domingo, 24, e venceu o Juazeiro por um suado 1 a 0, no Estádio Adauto Morais.

Com o triunfo, o rubro-negro chegou aos seis pontos, se isolou na liderança do Grupo 3 do Campeonato Baiano e manteve 100% de aproveitamento. O Juá, ainda com um único ponto conquistado, caiu para a terceira posição do Grupo 2.

O jogo no Lomantão teve dois tempos distintos. Na primeira etapa, sob um sol mais intenso do que naturalmente seria no segundo tempo, as duas equipes criaram poucas jogadas de ataque, mas o Vitória, que detinha maior posse de bola, conseguiu chegar ao gol aos 33 minutos.

Na etapa final, já com algumas sombras no gramado, o Juazeiro se impôs, encurralou o Vitória no campo de defesa e por pouco não chegou ao empate. O técnico Caio Júnior ainda lançou Willie e Cáceres como alternativas, mas o seu time perdeu a força e nada fez para chegar ao segundo tento.

Ainda sem saber se poderá contar com Michel, que deixou o jogo lesionado, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 31, contra o Feirense, às 16h, no Barradão. No mesmo dia e no mesmo horário, o Juazeiro vai até o Lomanto Júnior para encarar o Vitória da Conquista.

Nicácio decide - Sob um calor de 35 graus, Juazeiro e Vitória nitidamente se pouparam no primeiro tempo de jogo no Adauto Morais: as duas equipes pouco se aventuraram nas jogadas de ataque e travaram um duelo truncado, sobretudo no setor de meio campo.

Mas o Vitória se impôs e mereceu o escore de 1 a 0 em seu favor. O rubro-negro teve maior domínio e investiu nas bolas alçadas sobre a área do Juá. O time da casa foi quem chegou primeiro: aos três minutos, Daniel pegou sobra na intermediária e bateu rasteiro, mas mandou ao lado do gol de Deola.

Aos 21, Luís Alberto e Renato Cajá tentaram chutes subsequentes da entrada da área, mas esbarraram na retranca do Juazeiro. O Leão esteve mais perto de abrir o placar aos 28 minutos: Nino Paraíba cobrou escanteio na área e Luís Alberto, livre, cabeceou com perigo, mas mandou para fora.

Quando o Vitória acelerou o seu ritmo, deu alegria ao seu torcedor: Cajá lançou Maxi Biancucchi pelo lado esquerdo e o atacante argentino fez uma bonita jogada antes de cruzar na medida para Marcelo Nicácio, que tentou de peixinho e se manteve atento para pegar o inesperado rebote de Marcos Vinícius. Foi o quarto gol do artilheiro rubro-negro no Baianão.

Vitória desanda - A diminuição do calor no segundo tempo teve efeito contrário para o Leão: já com Magal, que substituiu o lesionado Michel, o rubro-negro recuou em seu campo e pouco se aventurou no campo de ataque. Apagado pelo lado direito, Renato Cajá errou muitos passes e acabou substituído por Cáceres, aos 16 minutos.

Antes, o Juá havia chegado logo no primeiro minuto: Dudu recebeu lançamento na área e, de carrinho, mandou a bola na trave de Deola. Aos três, Daniel mandou uma bomba de fora da área e obrigou Deola a defender em dois tempos. Biancucchi tentou responder aos quatro e aos seis minutos, mas não pegou bem na bola e desperdiçou as duas oportunidades.

Aos 25, o Juazeiro carimbou a trave rubro-negra mais uma vez: Castori, que havia entrado em lugar de Dudu, mandou uma bomba da entrada da área e carimbou o poste esquerdo de Deola. Aos 29, Caio Júnior tirou Biancucchi e lançou mão de Willie, que voltou a jogar após cirurgia no coração que o havia afastado dos gramados por três meses.

O Juazeiro passou a investir nas bolas alçadas na área do Vitória, mas o time de Caio Júnior pareceu melhor preparado na bola aérea defensiva e somente passou sufoco aos 38 minutos, quando Cardoso tirou de carrinho uma bola que Bruno se preparava para mandar rumo ao gol de Deola. 1 a 0 sem dissabor, mas que não deixa de advertir sobre a necessidade de melhoras.

