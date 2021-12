Ney testa Vitória com três atacantes para pegar Ceará

O técnico Ney Franco promoveu novas mudanças no time do Vitória nesta terça-feira, 25. O comandante rubro-negro testou a equipe com três atacantes no coletivo tático realizado na Toca do Leão. O volante Mauri foi sacado do time para a formação do trio ofensivo com William Henrique, Marquinhos e Dinei.

O retorno ao esquema ofensivo deve ser efetivado no duelo desta quinta, 27, às 22h, contra o Caerá, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em partida válida pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste. O rubro-negro precisa de um triunfo simples ou empatar por um placar a partir de 2 a 2 para avançar de fase. O jogo de ida terminou em 1 a 1.

Na manhã de quarta, 26, o Leão encerra sua preparação. À tarde, por volta das 13h, o time embarca para Fortaleza.

adblock ativo