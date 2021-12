Ney Franco vai com time na defensiva contra Grêmio

Na tarde desta sexta-feira, 31, o técnico Ney Franco comandou, no centro de treinamento do Internacional, em Porto Alegre, o último trabalho antes do duelo diante do Grêmio, neste sábado, 1º, às 18h30 (horário da Bahia).

O elenco rubro-negro fez uma atividade com bolas paradas e depois os jogadores participaram do tradicional rachão. Para o embate, o treinador do Leão montará o time com quatro volantes: Luiz Gustavo, Richarlyson, José Welison e Cáceres.

Os desfalques são o lateral-esquerdo Mansur, o meia Marcinho e o atacante Dinei, todos vetados pelo departamento médico.

