Ney Franco usa experiência de Juan e juventude de Euller

A lateral esquerda rubro-negra já foi um problema na temporada. A principal dificuldade era saber quem poderia preencher um setor carente, 'órfão' de opção. Porém, a situação mudou. O Leão tem, agora, duas opções, sendo que uma preza pela experiência e outra, pela juventude: Juan e Euller, respectivamente.

Para não perder a qualidade dos dois, o técnico Ney Franco saiu do convencional. Geralmente, dois laterais disputam uma vaga. No Leão, Ney vem utilizando o reserva Euller sem tirar o titular Juan.

Desde o triunfo diante do Coritiba, há quatro rodadas, Euller já sabe o momento certo de entrar. No decorrer do jogo, Juan sai de sua função na ala canhota e atua no meio, enquanto o prata da casa entra para cumprir a missão pela 'beirada'. Para o garoto de 19 anos, a experiência é única.

"Estou aprendendo muito. O Juan é um lateral que acompanho desde criança. Sempre fui fã e agora jogo ao lado do cara. Ele é qualidade tanto no meio quanto na lateral. Quando soube que ele viria, o sentimento foi de felicidade", afirmou Euller ao A TARDE. Para a jovem promessa, o importante agora não é assegurar vaga entre os titulares, mas aprender com os 'mestres'.

"Todo jogo fico de olho nele (Juan), aprendendo. Estou adquirindo esta experiência dele, observando. Ele sempre conversa comigo, brinca e me dá conselhos. É sempre bom resenhar com os mestres e não estou preocupado agora em ser titular. Quero ajudar e aprender", completou o jovem atleta.

Euller foi promovido ao elenco profissional no começo do Baianão. Apesar de ter agradado, os últimos jogos foram decisivos para ele. Ele ainda conseguiu fazer gol, mas deu uma assistência, roubou a bola dez vezes e acumulou 131 passes corretos nesses jogos. Com Juan e Euller em campo, o Leão ainda não perdeu.



Juan - Euller, de fato, tem muito o que aprender com Juan. Em 15 jogos, o atual camisa 6 do Vitória tem 918 passes certos, 69 desarmes e três assistências. Mesmo com status de craque, Juan não deixa de elogiar o amigo prodígio. Para ele, o colega de posição é referência.

"Euller é rápido e tem uma técnica que faz a diferença. Um garoto do bem. Sem dúvida, tem muita importancia no elenco. Aqui no Vitória, constatei uma base cheia de qualidade", disse Juan.

adblock ativo