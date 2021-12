Ney Franco treina time com apenas um titular

Em um dia no qual a maioria dos titulares do Rubro-Negro fez apenas trabalhos físicos na academia do clube e na lateral do campo do Barradão, o técnico Ney Franco comandou um coletivo na Toca, nesta terça-feira, 14.

A equipe principal foi formada com apenas um titular, o lateral-esquerdo Juan. A escalação: Fernando Miguel, José Welison, Ednei, Matheus Salustiano e Juan; Adriano, Marcelo, Luís Aguiar e Euller; William Henrique e Marcos Júnio.

No entanto, a intenção do treinador do Leão seria observar atletas que têm tido poucas chances e poupar aqueles que apresentam maior desgaste pela sequência de jogos.

O time que enfrenta o Nacional de Medellín, na quinta, 16, às 19h15, no Barradão, só deve ser definido na atividade desta quarta, 15. A tendência é que Ney Franco faça uma mescla entre titulares e reservas.

O goleiro Júnior Fernández, que sofreu lesão na mão durante a partida contra o Sport, no último domingo, treinou normalmente e deve ir para o jogo. Cáceres, Escudero e Guillermo Beltrán seguem vetados pelo departamento médico.

adblock ativo