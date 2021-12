Ney Franco testa Vitória com três atacantes para o clássico

Mesmo com a excelente campanha de seis triunfos e um empate no Campeonato Baiano, a classificação antecipada para a próxima fase e o primeiro lugar garantido no Grupo 2, o Vitória deve ter uma postura ofensiva no duelo do próximo domingo, 23, contra o Bahia.

Se o técnico Ney Franco repetir o time que testou no coletivo desta sexta-feira, 21, a equipe deve atuar com três homens no meio campo e três homens no ataque no Ba-Vi. Depois de uma boa atuação no meio da semana pela Copa do Brasil, o atacante Alan Pinheiro ganhou oportunidade e fez companhia a Marquinhos e Dinei na linha de frente do Leão.

O que ainda não foi confirmado pelo comandante rubro-negro é quem vai ser o responsável pela armação das jogadas. Mauri, titular na última partida, não participou das atividades, enquanto Felipe e Hugo treinaram no time de suplentes.

A única baixa na equipe será na lateral esquerda. Juan sentiu uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda e será desfalque no clássico. Mansur treinou no time titular e Euller corre por fora na briga pela vaga.

O elenco faz mais um treino na manhã deste sábado, 22, onde Ney Franco vai definir o time para o clássico, e segue concentrado até horas antes da partida.

