Ney Franco testa time com quatro atacantes para decisão

Se Ney Franco mantiver a equipe que escalou nos treinamentos desta quarta-feira, 9, o Vitória vai para o tudo ou nada. Precisando reverter a vantagem de dois gols sofridos no primeiro confronto da final do Campeonato Baiano, o comandante rubro negro testou a equipe com quatro atacantes e trabalhou o contestado sistema defensivo da equipe.

Sem poder contar com o meia Hugo, expulso no primeiro Ba-Vi, o treinador lançou mão do centroavante Dinei na equipe. O atacante retornou ao time depois de se recuperar de dores no abdômen e formou o quarteto ofensivo com Marquinhos, William Henrique e Souza durante a atividade na Toca.

Outra mudança observada por Ney foi a atuação do zagueiro Luiz Gustavo. O "mascarado" entrou em lugar de Rodrigo Defendi e foi testado ao lado de Matheus Salustiano, no miolo de zaga rubro-negro. Poupado, Juan não participou das atividades em campo, mas não preocupa para o clássico.

O segundo jogo da final será no próximo domingo, 13, no estádio de Pituaçu. O Vitória terá 90% da torcida a seu favor e precisa vencer por dois gols ou mais de diferença para faturar o título.

adblock ativo