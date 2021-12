Ney Franco tem mais três desfalques contra o Santos

O goleiro Wilson, o volante Luiz Gustavo e o atacante William Pica-Pau foram vetados pelo departamento médico do Vitória e estão fora do duelo decisivo com o Santos, no domingo, 7, pela última rodada do Brasileirão.

Além dos três, o técnico Ney Franco não poderá contar com o lateral Nino Paraíba, com problema muscular. Com isso, Ayrton retorna ao time titular.

Nesta quarta, 3, o elenco rubro-negro realizou um treino físico e técnico na Toca do Leão. O volante Neto Coruja e o meia Marcinho, que foram poupados do último treino, participaram normalmente das atividades.

