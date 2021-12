Ney Franco surpreende em coletivo no Barradão

O técnico Ney Franco testou uma nova formação em treino realizado nesta quinta-feira, 26, no Barradão. O comandante rubro-negro deu sinais que poderá mandar um time mais ofensivo a campo no domingo, 29: apenas um volante e três meias ofensivos.

O coletivo foi vencido pelos titulares por 2 a 1, com gols de Marquinhos e Dinei. Alemão descontou para os reservas. As novidades da atividade foram os recém-contratados Luiz Gustavo e Leílson, que estiveram na equipe titular. Elizeu também foi testado no time principal.

O treinador escalou entre os titulares: Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Juan; Luiz Gustavo, Renato Cajá, Escudero e Leílson; Dinei e Marquinhos. No entanto, o Leão ainda tem muitos desfalques: Michel, Maxi Biancucchi e Neto Coruja continuam lesionados. Cáceres já realiza trabalhos físicos.

O Vitória enfrenta o Atlético-PR, às 18h30 de domingo, no estádio Durival de Britto, em Curitiba.

