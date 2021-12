Ney Franco repete time com Luiz Gustavo e Renato Santos

<GALERIA ID=18723/>

O quebra-cabeça para definir o Vitória para o confronto de domingo, 3, parece estar montado na cabeça do técnico Ney Franco. Sem poder contar com a dupla de zaga titular, o comandante escalou o coringa Luiz Gustavo com Renato Santos no treino de quinta-feira, 31, e repetiu a formação nas atividades desta sexta, 1º.

Ney comandou um coletivo em campo reduzido, aprimorando o passe e domínio de bola, e contou com o retorno de Escudero. O gringo havia sido poupado do treino de quinta e participou normalmente das atividades.

Marcelo esteve entre os titulares e deve ser mantido no meio-campo. Com isso, Michel deve ser opção no banco de reservas. Durante a segunda parte do treino, o técnico sacou o volante e escalou William Henrique entre os onze iniciais, testando uma formação mais ofensiva.

O duelo entre Vitória x Corinthians está marcado para o próximo domingo, 3, às 16h, no Barradão. Com 47 pontos, o Leão não perde há quatro partidas e ocupa a sexta posição, enquanto o Corinthians, pressionado pelos maus resultados recentes, é o 12º colocado, com 41 pontos.

