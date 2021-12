Ney Franco repete formação e testa novatos em treino

Time que vence não se mexe. Uma frase batida no futebol, mas que tem sua valia, pelo menos na cabeça do técnico Ney Franco, que nesta quarta-feira, 7, mostrou que pode entrar no clássico de domingo, 11, com a mesma formação que bateu o Fluminense, em pleno Maracanã.

Antes de o treino começar, Ney Franco reuniu o grupo para um bate-papo no centro do gramado. Depois, escalou o Vitória com Wilson, Ayrton; Dão, Rodrigo Defendi e Juan; Luiz Gustavo, José Welison e Hugo; Marquinhos, Caio e Souza.

No decorrer do treino, Ney Franco resolveu fazer uma mudança, colocando Neto Coruja na frente da zaga, recuando Luiz Gustavo para a defesa. Para surpresa de muitos, o sacado não foi Rodrigo Defendi, que permaneceu no time principal. Quem saiu foi Dão.

Mesmo com o time praticamente definido, Ney Franco não deixou dum certo mistério para domingo. Na segunda etapa do treino, escalou a maioria dos recém-contratados para jogar no time principal do Leão.

Com a entrada dos novatos, Ney testou o Rubro-Negro com Wilson, Ayrton, Luiz Gustavo, Alemão e Mansur; Neto Coruja, Josa e Léo Costa; Caio, Marquinhos e Souza.

Nos testes, foi possível observar que o único setor que ainda deixa o comandante do rubro-negro em dúvida é a defesa. No ataque, o trio com Caio, Marquinhos e Souza está confirmado.

