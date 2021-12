Ney Franco pretende contar com Souza e Hugo no Ba-Vi

Já classificado e podendo assegurar o primeiro lugar no grupo, o técnico Ney Franco quer o triunfo neste sábado, 14, contra a Juazeirense, mas não esconde que também pensa no próximo Ba-Vi, na última rodada da segunda fase. O treinador, que ainda não venceu o clássico, pretende contar com Souza e Hugo para a partida contra o arquirrival.

"Hugo tem uma suspensão de dois jogos e não pode jogar contra o J. Malucelli-PR. Por isso, está descartado pela parte disciplinar. O planejamento para ter os dois jogadores (Hugo e Souza) é no Ba-Vi do dia 23", declarou Ney, que saca William Henrique para colocar Felipe no duelo de logo mais.

Júnior Pipoca

Ídolo do Vitória em 2010, o centroavante Júnior, conhecido pela nação rubro-negra como Diabo Loiro, vai enfrentar o Leão defendendo as cores da Juazeirense. O atleta promete comemorar gol contra seu ex-time, mas com moderação.

"Se tiver gol, vou comemorar, mas com muito respeito ao Vitória. Pois foi um clube que me recebeu muito bem", disse ele ao Bahia Notícias.

