Ney Franco perde dois atacantes para o jogo em Manaus

Como se não bastasse a zona de rebaixamento, o técnico Ney Franco terá uma semana para decidir quem entra no ataque ao lado de Dinei. Tanto Vinícius quanto Edno levaram o terceiro cartão amarelo e não jogam no próximo sábado, 29, em Manaus, contra o Flamengo. Entre as opções estão Marcos Júnio, William Henrique, Willie e o paraguaio Beltrán.

Existe também a possibilidade de Marcinho ser adiantado e o meio-campo ganhar mais um jogador. Desta forma, o técnico Ney Franco pretende ter Escudero como maestro da equipe novamente.

"A gente até conversou sobre isso. Sabíamos que Escudero não suportaria o jogo todo. Conversei com o atleta antes da partida e resolvi colocá-lo, até para adquirir ritmo de jogo, porque contra Flamengo e Santos talvez ele já possa jogar os dois tempos. A tendência é no próximo confronto ele entrar jogando de novo. É um jogador que fez falta à equipe durante a temporada. Embora tenha atendido à expectativa técnica, espero que possa evoluir para o próximo jogo", disse Ney.

Outro possível desfalque é o goleiro Wilson, que foi cortado de última hora contra o Figueirense. Os médicos terão uma semana para curar as dores no ombro do atleta. Já o volante José Wellison retorna após suspensão.

Folga

O grupo que perdeu para o Figueirense chegou nesta segunda, 24, a Salvador e foi liberado. O grupo se reapresenta na tarde desta terça, 25, visando ao jogo contra o Flamengo, que pode determinar o rebaixamento do clube para a Série B. Como o jogo é em Manaus, a delegação viaja na quinta, 27.

