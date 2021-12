Ney Franco não dá pistas sobre time que colocará em campo

No último treino antes do duelo desta quarta-feira, 16, diante do J.Malucelli, às 19h30, em Pituaçu, na partida de volta da Copa do Brasil, o técnico Ney Franco não deu pistas do time que vai mandar a campo.

No trabalho desta terça, 15, o lateral-esquerdo Juan foi poupado, mas não preocupa. O volante José Welison, que se recuperou de uma entorse no tornozelo, treinou na lateral do campo com Ayrton, Neto Coruja, Marquinhos e Dinei.

O zagueiro Rodrigo Defendi sequer foi relacionado para o confronto. Já o meia Hugo cumprirá o segundo jogo de suspensão e não poderá enfrentar o J-Malucelli. Os novos contratados, os atacantes Vinícius e Caio, também não podem atuar pela competição.

Na beira do gramado, o treinador rubro-negro assistiu a toda atividade, sem interferir nas ações dos jogadores. Na primeira metade do treino, o grupo foi dividido em dois times de 12 atletas cada e com Alan Pinheiro atuando como coringa.

O Vitória pode até empatar por 0 a 0 para seguir adiante na competição. Igualdade por dois ou mais gols dá a vaga à equipe paranaense. O adversário na segunda fase será Joinville-SC) ou Novo Hamburgo-RS.

adblock ativo