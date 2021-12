Ney Franco muda equipe no primeiro treino em Pituaçu

Insatisfeito com a atuação da equipe nas primeiras rodadas da Copa do Nordeste, o técnico Ney Franco indicou que vai mudar a equipe pela quarta vez em quatro partidas e desta vez não vai poupar nenhum atleta para o compromisso contra o Sergipe nesta quarta-feira, 29.

Sem poder contar com o Barradão, já desativado para reformas por conta da Copa do Mundo, os jogadores realizaram um coletivo em Pituaçu, palco do duelo, com Alan Pinheiro de volta ao time titular e Juan retornando para a lateral esquerda.

Os onze que devem começar jogando contra o Gipão são: Wilson; Ayrton, Dão, Matheus Salustiano e Juan; Lucas Zen, Cáceres, Escudero e Willie, Marquinhos e Alan Pinheiro. Os reservas Gustavo e Arthur Maia, que se desentenderam e chegaram a trocar socos no treino de segunda-feira, 27, treinaram normalmente e foram relacionados para o duelo.

O Vitória ocupa a segunda posição no Grupo A, com quatro pontos, à frente do Sergipe na tabela, que tem a mesma pontuação, porém ocupa a posição abaixo por conta do critério de desempate.

