Ney Franco muda a zaga do Vitória; Escudero sente a coxa

O que muitos torcedores do Vitória sonhavam, está prestes a acontecer: o zagueiro Roger Carvalho deve ser barrado do time titular. Nesta quarta-feira, 26, à tarde, Ney Franco comandou um coletivo na Toca do Leão e o beque foi substituído por Ednei, que deixou boa impressão nas oportunidades que teve como titular.

A outra mudança foi a entrada de Guillermo Beltrán na vaga de Vinícius, que está suspenso. Luiz Gustavo participou da atividade e mostrou que está recuperado. Já o goleiro Wilson treinou separado.

A baixa do treino foi o meia Escudero. O argentino voltou a sentir a coxa e foi substituído por José Welison. De acordo com o departamento médico, ele deverá treinar normalmente na manhã desta quinta, 27.

