Ney Franco modifica todos setores para encarar o Flamengo

O Vitória já está em Manaus, aguardando seu jogo mais importante neste ano. Não apenas a torcida, mas comissão técnica e jogadores não escondem o significado do duelo contra o Flamengo, no sábado, 29, às 20h da Bahia, na Arena Amazônia, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Ney Franco trata a partida como chave para a permanência do Leão na elite, mesmo sabendo da árdua tarefa de escapar. O treinador admite a pressão pelo triunfo, mas garante que os atletas estão assimilando bem a situação.

"Todos estão pressionados, mas estamos fazendo um trabalho com equilíbrio para mantermos o Vitória na Série A. Não tivemos problemas disciplinares, e os jogadores não jogaram a toalha. Sentimos isso na prática quando entramos para treinar. Eles estão focados o tempo todo e esperamos colocar na prática a qualidade do treino para fazer um bom jogo. Emocionalmente a equipe está muito bem. Quem vai resolver o problema do Vitória é a comissão técnica e os jogadores", garantiu Ney Franco.

Apesar da confiança, o comandante resolveu alterar a escalação, principalmente depois de dois resultados que levaram o Leão à zona de rebaixamento com exibições pífias. Da defesa ao ataque, todos os setores tiveram mudanças.

Roger Carvalho deu lugar a Ednei, novo companheiro de Kadu na zaga. Na lateral esquerda, nem Juan, tampouco Mansur. O meia Richarlyson ficou com a vaga.

No ataque, uma troca forçada. Edno e Vinícius, suspensos, deixam livre o caminho para outros atacantes, mas parece que nenhum deles herdará o posto. William Henrique foi testado, porém o meia Marcinho será improvisado ao lado de Dinei.

O meio-campo está bastante modificado. Adriano nem viajou. No seu lugar, Neto Coruja tentará dar mais segurança na frente da zaga. José Wellison retorna ao posto de segundo volante, enquanto Cáceres e Escudero estão responsáveis pela criação.

A posição de goleiro é outra que pode ter mudanças. Wilson viajou com a delegação, mas é dúvida. Com dores no ombro direito, o titular será reavaliado. Caso seja vetado, o paraguaio Gatito voltará à equipe.

Ney Franco acredita que essas mudanças surtirão efeito contra um velho conhecido. Ele treinou o Flamengo nesta temporada.

"Está praticamente definido. Não vai ser muito diferente do que se viu do treino de hoje (quinta-feira) na primeira armação. Estamos esperando o (goleiro) Wilson, que vai viajar conosco e fazer um treino em Manaus", afirmou o técnico.

Ele avaliou a situação do time: "Nesta reta final, será nosso primeiro jogo dependendo dos outros resultados. Até o jogo do Figueirense só dependíamos de nós. Agora entramos no campo do 'se'. A única coisa que podemos fazer é ganhar os dois jogos. Primeiro, focar o Flamengo. Não vamos cair na armadilha de que o Flamengo não quer mais nada na competição. Teremos que jogar muito mais do que nos dois últimos jogos. Mais garra e esforço".

Experiência contra queda

Ney Franco já enfrentou o fantasma do rebaixamento e chegou a ser rebaixado em 2009 com o Coritiba. Daquela vez, permaneceu no clube e conquistou a Série B. Mesmo assim, ele prefere lembrar de momentos mais felizes.

"Já peguei equipes com situações difíceis, incluindo o Vitória ano passado. Antes do Coritiba, também peguei o Atlético Paranaense e o próprio Botafogo ameaçados, mas nos livramos no fim. Assumi o Botafogo em 17º e deixei em sexto colocado. Das experiências de pegar equipes em situações adversas, a única em que não consegui livrar foi o Coritiba. Prefiro lembrar com meus jogadores as situações positivas, de superação. O grupo está fechado e unido. Este é o caminho para vencermos os dois jogos restantes", disse o treinador.

Nesta sexta-feira, 28, o Vitória fará um treino de adaptação ao gramado da Arena Amazônia, mas fechado para o público e a imprensa.

adblock ativo