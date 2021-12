Ney Franco lamenta placar, mas crê em chegar ao G-4

Após o término da partida, o técnico Ney Franco lamentou o empate do Vitória em 1 a 1 diante do Corinthians. Porém, o comandante rubro-negro acredita que o sonho da Libertadores ainda é real. "Foi um resultado ruim. Mas estamos em condições e temos até a última rodada para conseguir a vaga na Libertadores", disse.

O discurso é semelhante ao do atacante Marquinhos. Apesar de também não estar satisfeito com o placar, o camisa 7 já mira a reabilitação diante da Ponte Preta, domingo, em Campinas. "Tentamos até o último minuto, mas não conseguimos. É complicado sair com esse empate. Mas agora é pensar na Ponte Preta. Precisamos vencer e recuperar esses pontos perdidos", afirmou Marquinhos.

Confusão - Se nas arquibancadas do Barradão as torcidas de Vitória e Corinthians proporcionaram um espetáculo ímpar - de paz e festa -, o mesmo não pode ser dito do lado externo da praça esportiva. Antes de a bola rolar, o ônibus que transportava a delegação do clube paulista acabou apedrejado a poucos metros da entrada do estádio.

De acordo com o major Elbert não se pôde identificar o autor a ação. "A aglomeração de torcedores era grande. Dificultou a identificação", ressaltou o militar. Dentro do veículo, o susto foi grande.

Apesar de o vidro atingido de uma das janelas do ônibus não ter quebrado, parte dele se estilhaçou. A assessora do timão, Renata Daros, e o médico, Guilherme Runco, acabaram atingidos, mas não se cortaram.

Mesmo com as mudanças no tráfego realizado pela Transalvador - para melhorar a fluidez de veículos na região -, engarrafamentos nos acessos ao estádio foram intensos. Um dos motivos foi a venda irregular de ingressos nas mãos dos cambistas. Como a carga total (35 mil) acabou na sexta, quem tentou comprar o bilhete no Barradão, precisou coçar o bolso. De R$ 20, os bilhetes saiam por, no mínimo, R$ 40.



