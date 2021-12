Ney Franco lamenta chances perdidas, mas fica satisfeito

Apesar de lamentar as oportunidades de gol perdidas no segundo tempo, o técnico Ney Franco gostou do time no empate em 1 a 1 com a Portuguesa no Canindé e não perdeu a esperança de terminar com uma vaga na Libertadores. Para ele, a postura do Leão, principalmente quando atua fora de casa, demonstra que o sonho não é utopia.

"Em termos de competição, aprendemos a jogar fora de casa e a Libertadores é uma realidade. Temos que comemorar o ponto, pois continuamos com a mesma diferença para o Botafogo e diminuímos para o Atlético-PR. Só ficamos frustrados porque poderíamos ter vencido", disse Ney.

Na conta do treinador, trazer quatro pontos em dois jogos longe do Barradão era a meta inicial estabelecida. Assim, terá que sobrar para o Fluminense, próximo domingo, no Maracanã.

"Claro que queríamos seis pontos nos dois jogos fora de casa. Porém, quatro é bom. O torcedor pode ter certeza que jogamos sempre, seja dentro ou fora, atrás dos três pontos. Vamos ousar sempre nesta reta final", completou.

Poupados - Ney Franco também lamentou a perda de peças importantes: Escudero e Maxi sentiram antes do jogo, o que mudou toda estratégia do técnico rubro-negro.

"Escudero estava inseguro e com dores. Só o colocaria se fosse necessário, pois não podemos perdê-lo com o risco de contusão. Quando entrou, ajudou", afirmou Ney. Com Maxi não foi diferente. O argentino alegou dores e acabou vetado. "Queria ter Maxi, mas foi um caso parecido com Escudero. Não queria arriscar".

O elenco ganha folga nesta segunda-feira, 21, e só retoma os trabalhos nesta terça-feira, 22. Eliminado da Copa do Brasil e da Sul-Americana, o Leão não joga no meio da semana, para alegria de Ney Franco.

"Teremos uma semana cheia para treinar e recuperar atletas. Ter uma folga dessa é algo que precisa ser comemorado. Os jogadores podem trabalhar mais a parte física e tática", disse.

