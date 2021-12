Ney Franco garante força máxima contra o Bahia

Antes do clássico Ba-Vi, no próximo domingo, 23, o Vitória enfrenta o Juazeirense, em Juazeiro. Segundo o técnico Ney Franco, a possibilidade é grande de o Vitória viajar com o time reserva no meio da semana. Porém, contra o Bahia, força máxima.

"Contra o Bahia com certeza não teremos time misto. Vamos usar a força máxima no clássico. Para quarta-feira vamos estudar o que pode ser feito, mas não descarto a possibilidade de termos um time diferente", resumiu Ney.

Para o treinador, o Vitória tem toda condição de vencer o Ceará, no próximo dia 27 de fevereiro, em pleno Carnaval. "Está em aberto. Tivemos um jogo bastante equilibrado e sabíamos que seria complicado vencer o Ceará. Sem dúvida foi o adversário mais difícil que enfrentamos", disse Ney, que retorna aos trabalhos nesta segunda-feira, 17, à tarde. Na terça-feira, 18, o grupo viaja para Juazeiro, de ônibus.

