Ney Franco faz novos testes em último treino antes de viajar

O técnico Ney Franco fez mudanças na equipe titular do Vitória, no treino desta quarta-feira, 26, na Toca do Leão. A atividade encerrou a preparação da equipe para a partida decisiva contra o Ceará, na quinta, 27, no estádio Presidente Vargas, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Nordeste.

Com as alterações feitas pelo comandante rubro-negro, Juan voltou para a lateral esquerda e o volante Marcelo entrou na equipe principal. Assim, Cáceres passou a jogar mais adiantado no meio-campo e o lateral Euller saiu do time.

A equpe principal foi formada com Ayrton, Luiz Gustavo, Rodrigo Defendi e Juan; Marcelo, José Welison e Cáceres; William Henrique, Marquinhos e Dinei. O zagueiro Matheus Salustiano foi poupado do trabalho desta quarta, por conta de dores no joelho, mas não deve ser problema para o confronto.

Os jogadores também treinaram cobranças de pênaltis, caso o jogo acabe empatado em 1 a 1. O Vitória se classifica para a próxima fase com um empate por mais de um gol ou com um triunfo simples. A delegação rubro-negra viajou para Fortaleza, local do confronto, na tarde desta quarta.

adblock ativo