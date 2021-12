Ney Franco faz mistério e não divulga time titular

O elenco do Vitória, que nesta terça-feira, 21, à tarde, treinaria na Arena Pantal, teve que mudar os planos porque o Corinthians foi quem treinou no local da partida desta quarta, 22, às 18h30 (horário da Bahia), válida pela 30ª rodada do Brasileirão.

Os jogadores do Leão trabalharam no centro de treinamento do Cuiabá. A atividade foi com portões fechados e o técnico Ney Franco só divulgará a equipe titular minutos antes do jogo.

De acordo com a assessoria de imprensa, "ele vai analisar como virá o Corinthians" para definir, por exemplo, se o goleiro titular será Wilson ou Júnior Fernández. Cáceres, Vinícius e Guillermo Beltrán estão de volta.

No entanto, não conta com o lateral direito Nino, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No seu lugar, o volante Luiz Gustavo será improvisado. Escudero, que continua tratando a lesão na coxa, também está fora.

