Ney Franco esconde time, mas confirma: "Dinei vai pro jogo"

O matador está de volta. Longe dos gramados desde a última rodada do Campeonato Brasileiro, em dezembro, o atacante Dinei foi convocado para uma partida oficial pela primeira vez na temporada e será titular neste sábado, 1º, contra o Confiança-SE, em duelo válido pela quinta rodada da Copa do Nordeste.

Artilheiro da equipe com 25 gols em 2013, Dinei vem treinando normalmente desde o início da semana, quando se recuperou da cirurgia na face e teve a confirmação do técnico Ney Franco de que será o dono da camisa 9.

Além dele, Ney Franco relacionou o zagueiro recém-contratado Rodrigo Defendi para o confronto e deixou de fora o polivalente Luiz Gustavo, por entender que ainda não está 100% fisicamente. A previsão é que o atleta seja incorporado ao time na partida de quarta-feira, 5, contra o América-RN.

No retorno de Ney Franco a Salvador após receber uma homenagem em Minas Gerais na quinta-feira, 30, nada de coletivo. As atividades desta sexta na Toca ficaram restritas somente a um rachão de 30 minutos, divididos em dois tempos de 15.

A dúvida, porém, ainda permanece no ataque. Sem poder contar com Marquinhos, vetado com dores na coxa, o treinador rubro-negro pode promover a entrada de William Henrique, ou manter Willie ou Alan Pinheiro ao lado de Dinei.

Outro desfalque certo será o volante Lucas Zen, que está com calos no pé e também está fora da partida em Pituaçu.

adblock ativo