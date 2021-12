Ney Franco esboça time titular para estreia no Brasileirão

O técnico do Vitória Ney Franco comandou nesta quinta-feira, 17, um coletivo na Toca do Leão e esboçou o time que deve começar jogando contra o Internacional, no sábado, 19, no Beira Rio, na estreia pelo Campeonato Brasileiro.

Juan, mais uma vez, foi escalado como meia. Souza não participou da atividade porque foi liberado para ir a uma audiência no Rio. William Henrique ainda tem chance de entrar no lugar de Marcelo.

As novidades na lista de relacionados são o lateral-esquerdo Danilo Tarracha, que retorna ao banco de reservas, e o atacante Vinícius, recém-contartado. Já Caio, emprestado pelo Inter RS, não poderá atuar diante do seu clube.

A equipe titular foi a seguinte: Wilson, Ayrton, Dão, Luiz Gustavo e Mansur; Coruja, Cáceres, José Welison e Juan; Marquinhos e Dinei.

Na manhã desta sexta, 18, os jogadores encerram a preparação e, à tarde, embarcam para Porto Alegre.

adblock ativo