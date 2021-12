Ney Franco esboça time para 'jogo da salvação'

Alheio aos problemas extracampo, o elenco do Vitória segue se preparando para encarar o Santos, no próximo domingo, 7, no Barradão, pela útlima rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem Escudero e Dinei, suspensos, além de Nino e Wilson, vetados, o técnico Ney Franco colocou em campo no primeiro coletivo da semana, nesta terça-feira, 2, o provável time para o jogo decisivo diante do Peixe.

O volante Neto Coruja e o meia Marcinho ficaram de fora do treino por causa do cansaço muscular. O lateral-direito Nino Paraíba foi mesmo vetado pelo departamento médico e será substituído por Ayrton.

O comandante do Leão armou a equipe da seguinte forma: Gatito, Ayrton, Ednei, Kadu e Mansur; Cáceres, José Wellison, Richarlyson e Juan; Vinícius e Edno.

adblock ativo