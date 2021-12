Ney Franco esboça time em coletivo; Mansur é barrado

Mesmo em campo reduzido, o técnico do Vitória, Ney Franco, fez nesta quinta-feira, 6, um coletivo e parece ter desistido de utilizar Mansur na lateral esquerda, que figurou entre os reservas.

Juan, que havia perdido vaga no time, retornou ao posto de origem, mesmo com a possibilidade de atuar no meio-campo. No meio, José Wellison também foi sacado. O setor foi composto por Luiz Gustavo, Cáceres, Richarlyson e Edno.

Porém, durante o treino, Luiz Gustavo recebeu uma pancada do lateral Euller e saiu de campo sentindo dores no joelho direto. A princípio não preocupa. No ataque, Dinei retornou ao posto de centroavante titular.

O time titular foi formado com Wilson, Nino Paraíba, Roger Carvalho, Kadu e Juan; Luiz Gustavo, Richarlyson e Cáceres; Edno, Vinícius e Dinei.

