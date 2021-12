Ney Franco ensaia ferrolho defensivo para pegar o Grêmio

A apenas um ponto da zona de rebaixamento e a dois dias da 'batalha' contra o Grêmio, o técnico Ney Franco pretende conseguir ao menos um empate em Porto Alegre.

Tanto que no treino desta quarta-feira, 29, no Barradão, ele resolveu fortalecer o sistema defensivo - segundo pior do Brasileiro com 43 gols sofridos, à frente só do Palmeiras, vazado 47 vezes.

O comandante rubro-negro testou o time com um esquema de quatro volantes: Luiz Gustavo, Cáceres, José Welison e Richarlyson. Apesar de, na teoria, a escalação ser mais cautelosa, Cáceres e Richarlyson jogaram abertos pelas pontas, como armadores. O treinador parou o coletivo tático diversas vezes para ajustar o posicionamento e cobrar mais velocidade nas saídas de bola.

Edno, que fazia o papel de meia-atacante, treinou como homem de referência na área, no lugar de Dinei, que continua no departamento médico com um problema no músculo adutor da coxa direita e é dúvida. Na segunda parte da atividade, Ney Franco testou Beltrán e Juan no time, nos lugares de Mansur e Luiz Gustavo.

O elenco embarca para uma ensolarada Porto Alegre nesta quinta, 30, à tarde. Não bastasse a temperatura na casa dos 40°C na capital gaúcha, o treino do Grêmio pegou fogo nesta quarta. O lateral Pará e o atacante Lucas Coelho trocaram empurrões e socos.

adblock ativo